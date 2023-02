Les lauréates sont connues, mais toutes les nommées méritent d'être mises sous les feux de la rampe: cette année encore, le choix était loin d'être évident.

Limiter les candidatures et les nominations aux titres de Young ICT Lady of the Year et d'ICT Woman of the Year à 10 et 5 ans respectivement n'a pas été une sinécure pour la rédaction et le jury. Pas plus d'ailleurs que de ramener ensuite les listes au terme du vote du public à 5 finalistes pour la Young ICT Lady et à 3 candidates pour l'ICT Woman of the Year.

Au nom du jury, nous tenons à remercier l'ensemble des finalistes pour leur présentation particulièrement soignée. Le jury a d'ailleurs constaté que le thème ne cesse de se déplacer vers la diversité au sens large du terme. " La problématique ne se limite pas à une pénurie de femmes, mais concerne plutôt le manque d'ambition du secteur ICT en matière de diversité ", a-t-on pu entendre à plusieurs reprises. Quelque chose vous a échappé dans le processus de sélection? Permettez-nous de vous présenter à nouveau les différentes nommées.

ICT Woman of the Year 2023 - Cécile Gonfroid CTO & CIO, RTBF

Fini la télévision. Vous êtes assis devant un ordinateur qui ressemble d'ailleurs toujours à une TV (à moins que vous n'ayez opté pour un smartphone). Cécile Gonfroid a accompagné cette mutation en profondeur dans le secteur IT, faisant face à des défis gigantesques (tant technologiques que budgétaires) avec des résultats impressionnants. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle a été élue CIO of the Year en 2013. Elle joue un rôle central dans le projet 'Vision 2022' et a mis les données au centre de la stratégie, tout en maîtrisant les technologies nouvelles et futures (cloud, IP, 5G, etc.) et en développant de nouvelles plateformes dotées d'interfaces utilisateur capables de desservir un plus large public ainsi que des utilisateurs internes. Elle accompagne cette vision technologique d'une connaissance approfondie du secteur (35 ans et plus à la RTBf! ) et d'une capacité à vulgariser des matières complexes.

Laurence Mathieu COO & Operations Director, Inetum-Realdolmen

Lorsque Laurence Mathieu est engagée chez Inetum-Realdolmen en septembre 2021, elle emmène avec elle toute l'expérience acquise auprès de sociétés comme HP Enterprise. Et pas seulement le volet opérationnel, d'ailleurs puisqu'au cours de sa carrière, Laurence Mathieu a développé l'aspect 'people management'. Son ambition est de " mettre en place un environnement de travail offrant un meilleur équilibre entre travail et vie privée en général ", et où le bien-être occupe une place centrale. Ce mythe selon lequel une vie de famille est incompatible avec une carrière? Très peu pour elle! Laurence admet que " il reste compliqué d'attirer des femmes dans une carrière ICT ou d'inciter des jeunes filles à entamer des études IT ou techniques ", mais sa volonté de surmonter les difficultés est particulièrement forte.

Aurélie Michaud (top-3) Head of CISO Office, Euroclear

Lorsqu'Aurélie Michaud a été engagée voici 2 ans chez Euroclear, il lui a été demandé de développer la fonction du 'chief information security officer' (CISO) Office et de transformer l'entité CISO. Aujourd'hui, cette division occupe déjà plus de 160 personnes. Dès le début, Aurélie Michaud a misé sur les personnes, sachant que celles-ci sont aussi 'essentielles' dans la sécurité que la technologie. Elle entend clairement inciter davantage de femmes à intégrer le monde ICT. Pour ce faire, elle participe à différents événements et s'associe à plusieurs communautés, tout en organisant en interne des salons de l'emploi. Ce faisant, elle peut partager sa vision, basée sur sa propre expérience professionnelle et son background. Le top 3 de ses priorités consiste à augmenter le nombre de femmes (par ex. en redéfinissant les descriptions de fonction), à se focaliser sur les formations internes et à promouvoir des modèles.

Valerie Zapico (top-3) CEO & Founder, Valkuren

Avec un diplôme de mastère en business intelligence et statistiques (et informatique), Valerie Zapico plonge directement au coeur de la BI dans une société de consultance SAP. Après être devenue directrice de l'entité belge, elle décide en 2014 de se lancer seule et de devenir consultante indépendante en fondant Valkuren. Aujourd'hui, sa société propose des solutions big data performantes, basées sur l'analytique de données et l'intelligence artificielle. Son ambition? Aider les entreprises à optimiser leurs processus et à améliorer leurs mécanismes décisionnels en se focalisant spécifiquement sur le volet humain et la diversité des genres. En 2020, Valerie figurait dans le classement Inspiring Fifty et en 2021, elle prenait en charge le chapitre bruxellois de Women in Big Data. L'IA fait véritablement partie de son ADN puisqu'elle est également impliquée dans la taskforce 'AI training & jobs skills' d'IA4Belgium, tout en étant membre du groupe d'experts Brussel IA chez Agoria

Young ICT Lady of the Year 2023 - Alissa Bey Director CIO Office, VDAB

Alissa Bey peut faire valoir plusieurs années d'expérience dans la gestion de projets, la gestion du changement et le 'people management'. Elle est capable de penser stratégie et est un leader inspirant capable de porter ses collaborateurs vers des résultats. Ces dernières années, elle a été attirée toujours plus par l'ICT et a dirigé de grands projets de transformation numérique en tant que consultante de gestion et ensuite cheffe de projet dans le cadre d'implémentations RH spécifiques. Désormais, elle est directrice de VDAB I&T dans des domaines transversaux. Elle est responsable des programmes de performance ICT, des budgets et de la gestion des licences ainsi que de la communication et des RH pour l'ensemble du département I&T de 500 personnes. Sa principale priorité dans la guerre des talents consiste à mettre en place un environnement ICT HR de support en s'appuyant sur une gestion des talents inclusive ainsi qu'à stimuler la poursuite du développement de chaque collaborateur, qu'il soit interne ou externe, afin que celui-ci puisse continuer à s'épanouir.

Lissah Blommaert (top-5) Senior Technical Consultant SAP C/4 Hana, delaware

Avec son diplôme de Master of Science en électronique et ICT à la KU Leuven, Lissah Blommaert était déjà assez unique puisqu'elle était la seule fille de sa promotion. Depuis lors, elle encourage sans relâche chacun/e à se tourner vers l'IT, indépendamment de son sexe ou de toute autre considération. En d'autres termes, au-delà de son expertise en SAP, elle consacre une partie de son temps à la formation de ses collègues, tant en qualité de mentor (avec des conseils de carrière) que comme 'buddy' (accompagnement de jeunes). Reconnecter les personnes constitue pour Lissah une priorité majeure. Au cours des 6 dernières années, elle a travaillé pour de nombreuses organisations différentes avec des personnes très différentes. Par ailleurs, elle organise en interne aussi des 'open bars' et le 'delaware student game', un événement sur 2 jours pour stimuler les défis innovants

Martina Calleri Senior Consultant Cybersecurity, Deloitte

Armée de ses diplômes à l'université de Trieste (International relations & affairs) et à la London School of Economics and Political Science, Martina Calleri n'était pas directement prédestinée à s'engager dans le secteur ICT. Pourtant, il semble qu'il s'agit là d'un atout majeur et plutôt rare dans le monde ICT, d'autant plus dans l'environnement de la cybersécurité où elle est active. Ces dernières années, elle s'est spécialisée dans la législation et la consultance en gestion dans le cadre du renforcement de la politique européenne de cybersécurité et la défense des infrastructures critiques. Dans le même temps, Martina Calleri ambitionne de rendre le monde ICT plus 'humain'. Dans cette optique, elle a mis en place une formation pratique sur le bien-être basé sur la réduction du stress, outre des initiatives visant à attirer davantage de femmes dans le secteur de la cybersécurité.

Stephanie Depuydt Product Management Lead, In The Pocket

Au-delà de la richesse de ses fonctionnalités, un produit numérique performant se doit d'être accessible et inclusif pour l'ensemble des utilisateurs. Chez In The Pocket, Stephanie Depuydt est le moteur du déploiement de produits numériques dotés d'une interface utilisateur aussi inclusive que possible. Elle a débuté comme conceptrice de produit pour devenir 'product manager', puis 'product management lead'. Son équipe Inclusive Design permet à chacun dans l'entreprise de rester en éveil et de renforcer la position concurrentielle sur le marché. Elle aimerait partager son expertise en dehors des murs de son entreprise dans le cadre de l'organisation de conférences, ateliers et 'master classes' - même pour l'enseignement supérieur d'ailleurs.

Cornelia Fontes de Mello (top-5) Project Manager, Accenture

Lorsque vous vous retrouvez seul/e face à une situation, vous recherchez d'autres personnes pour vous encadrer. Mais il est également important selon Cornelia Fontes de jouer un rôle de modèle, d'être mentor et de prendre des initiatives visant à briser le statu quo. Dans ses études, rares étaient les étudiant/es d'origine africaine, ce qui l'a incitée à passer à l'action. C'est ainsi qu'elle est devenue membre de l'African Group (dont elle est présidente) et a été étroitement impliquée dans l'organisation de coachings et de mentorships en collaboration avec des diplômés. Chez Accenture, elle a commencé comme analyste fonctionnelle pour devenir ensuite analyste transactionnelle, scrum master et aujourd'hui cheffe de projet. Par ailleurs, elle est très impliquée dans le domaine de la diversité et de l'inclusion dans le cadre du programme de mentorat Ladies in Tech, tout en dirigeant une équipe multiculturelle chez Accenture. Autant d'initiatives qui ont été particulièrement appréciées puisqu'elle a été sélectionnée pour le premier Young Potential Bootcamp.

Konstantina Kyriakopoulou Senior Manager in EU Public Sector, Sopra Steria Benelux

En entrant chez Sopra Steria, Konstantina Kyriakopoulou apporte un bagage relativement original pour le monde informatique: un Ph.D. en psychologie expérimentale et en neurosciences sociales, avec une spécialisation en évaluation et en décisionnel. En tant que scientifique reconnue et publiée ('peer reviewed'), la qualité de son travail a été reconnue par la British Neuroscience Association et par l'instance britannique de recherche et d'innovation. Son expertise pluridisciplinaire porte sur le design centré sur l'utilisateur et l'ICT. Dans le cadre de Sopra Steria, elle assiste la Commission européenne dans les aspects stratégiques de son environnement IT et dans l'agenda en matière de transformation numérique. Elle contribue également à la Cybersecurity & Consulting Community de Sopra Steria. Konstantina se présente comme un modèle de passage du milieu académique au monde ICT.

Charlotte Pletinckx Change Manager, Devoteam G Cloud

Charlotte Pletinckx a très rapidement été appréciée chez Devoteam en tant que membre d'équipe, mais également chez les clients, notamment et surtout par sa capacité à maîtriser la technologie de Google. En fait, elle combine les fonctions de cheffe de projet et de 'change manager' lors de la migration d'un environnement vers un autre. Une migration qui implique de la formation et du coaching, le tout souvent associé à un quizz, un défi sportif, etc. Charlotte Pletinckx entend poursuivre le développement de l'initiative Women in Tech chez Devoteam G Cloud et en dehors tout en assurant l'encadrement de jeunes collègues. Et lorsqu'elle ne s'occupe pas de 'changement', elle continue à motiver ses collègues avec des activités 'Game On', une chasse aux oeufs ou la participation à un événement sportif.

Aagje Reynders (top-5) Developer, UX/OI Designer & Inclusion Strategist, Wheelhouse

Aagje Reynders a appris à coder dès l'adolescence pour devenir ensuite coach Coderdojo puis bénévole CoderDojo4girlz tout en rédigeant par la suite un cours de Python qui est utilisé aujourd'hui encore. Aagje sait ce qu'elle veut et y parvient. Après ses études, elle commence à travailler dans le cadre d'un stage chez Craftworkz, une start-up spécialisée en prototypage. Par la suite, elle entre chez Wheelhouse où elle commence vraiment à s'intéresser à la diversité et à l'inclusion, afin de faire entendre sa voix dans un monde dominé par les hommes. Elle est très vite écoutée et sollicitée dans des panels et auprès d'écoles, tout en écrivant des blogs. Et dans le même temps, elle adhère à une initiative d'inclusion au niveau du Raccoons Group. Si elle n'a pas été nommée Young ICT Lady of the Year, Aagje n'en tient pas moins à son rôle de modèle.

Chloé Van den Bergh (top-5) Scrum Master, KBC

En tant qu'étudiante Chloé Van den Bergh a très rapidement pris conscience qu'elle devait " penser comme un vainqueur. " C'est ainsi qu'elle crée une application pour l'immobilier à base de chaîne de blocs, tout en apprenant par elle-même le C# et un 'full stack' pour devenir développeuse .Net. Capitalisant sur cette expertise, elle entre chez KBC comme analyste pour apprendre comment faire collaborer le métier et l'ICT. Mais elle constate aussi rapidement les doutes de ses collègues de faire carrière en tant que femme dans l'ICT. A force de motivation, elle devient membre du comité de culture d'entreprise, ce qui lui permet de s'impliquer pleinement dans la promotion des femmes dans l'ICT. C'est ainsi qu'elle réécrit totalement le processus de candidature dans une optique de neutralité de genre. En tant que cheffe d'équipe, elle met en place un style différent et donne la priorité à l'esprit d'équipe plutôt qu'aux chiffres. Chloé Van den Bergh est également membre de la communauté IT 'Genderdiversity@IT' (avec un programme de WoMentoring).

