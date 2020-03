Le groupe technologique japonais Sharp rachète 66 pour cent des actions de NEC Display Solutions, une filiale de NEC Corporation. Il en résulte une co-entreprise ('joint-venture') qui va se focaliser sur le développement d'écrans à résolution 8K et affichages à technologie 5G.

NEC Display Solutions (NDS) assume au sein du groupe NEC la responsabilité du marché B2B des écrans avec des produits tels les affichages LCD, les projecteurs professionnels et l'équipement destiné aux cinémas numériques. La gamme de Sharp est en partie similaire, mais comprend en outre des tableaux blancs électriques et des appareils 8K. NDS est fortement présente sur les marchés européen et nord-américain, alors que Sharp est solidement ancrée dans son pays, le Japon.

Aucun détail financier sur la transaction n'a été communiqué, mais NEC Corporation cède 66 pour cent de NEC Display Solutions à Sharp et y conserve donc une participation de 34 pour cent. La nouvelle co-entreprise se focalisera essentiellement sur le développement de futures technologies d'écran. Outre les affichages 8K (caractérisés par quatre fois plus de pixels qu'un écran UHD 4K), elle se concentrera également sur les écrans connectés à technologie 5G, susceptibles d'offrir suffisamment de bande passante pour les services de diffusion exigeants.

