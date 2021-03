Sharp Europe a fondé une nouvelle division européenne appelée IT Services. La raison de cette décision est le rachat d'ITpoint AG, un fournisseur suisse de services IT qui propose des solutions intégrées et des services gérés sur le marché professionnel.

Grâce à ce rachat, Sharp étoffe encore sa gamme de services, après avoir en 2019 déjà absorbé le fournisseur anglais de services IT Complete I.T. La direction de la nouvelle division européenne IT Services sera confiée au fondateur de CIT, Colin Blumenthal, récemment nommé vice-président IT Services Europe.

Assistance paneuropéenne

Parmi sa gamme de services IT, Sharp dispose aussi de son propre IT Service Helpdesk européen: l'European Technology Support Centre (ETSC) situé à Varsovie en Pologne. Les collaborateurs de ce helpdesk de Sharp fournissent aux clients un support multilingue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La nouvelle structure permettra à Sharp d'ajouter aussi de nouveaux services bureautiques intelligents à ses offres MFP, display, ePoS et laptop.

