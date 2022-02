L'agence-conseil SFEIR, spécialisée en stratégies numériques et développement d'innovations technologiques, annonce la création de SFEIR Belgium. La direction quotidienne de la filiale située à Bruxelles est confiée à Nicolas Leroy et Sébastien Friess, respectivement directeur d'exploitation et directeur technique.

La filiale bruxelloise représente une nouvelle phase dans l'extension du groupe SFEIR, qui possède entre-temps déjà six agences en France et au Luxembourg. Leur structure est quasiment identique: 'L'organisation repose à chaque fois sur une équipe directoriale de deux personnes, à savoir un directeur d'exploitation et un directeur technique', affirme Bruno le Forestier, co-CEO de SFEIR. 'Le mode de fonctionnement et la culture de SFEIR seront exploités sur place pour capitaliser sur un groupe d'exploitation belge.'

Niveau local

Nicolas Leroy, qui a rejoint SFEIR il y a plus de huit ans pour créer l'agence de Lille, est à présent coassocié et a dans le passé déjà assumé la fonction de directeur d'exploitation des filiales situées à Lille et à Bordeaux. De son côté, Sébastien Friess, lui aussi coassocié, est arrivé il y a plus de six ans chez SFEIR et occupe le rôle de directeur technique de la filiale de Lille.

'La plupart des partenaires avec qui nous collaborons aujourd'hui, tels Google Cloud ou Confluent, ont accueilli avec enthousiasme l'idée de pouvoir à brève échéance bénéficier de notre expertise au niveau local', ajoute Le Forestier. D'autres partenariats stratégiques ont déjà été conclus avec AWS, Microsoft et MongoDB notamment.

