Serge Craeghs devient chief commercial officer et managing partner chez Digitalum. Il quitte donc AE, où il était actif depuis 2012.

Craeghs occupait la fonction de business development manager chez AE. Avant cela, il fut notamment responsable de la vente et du marketing chez ACA IT-Solutions.

"L'engagement de Serge représente pour nous une étape importante dans notre histoire encore assez récente", déclare le CEO de Digitalum, Diederik Bots. "Notre expertise poussée plait énormément à nos clients et avec l'arrivée de Serge, je suis certain que nous progresserons aussi nettement sur le plan commercial."

Digitalum s'occupe entre autres de consultance pour SAP Commerce et Adobe Experience Cloud. L'entreprise est établie à Lummen et possède aussi des filiales à Bruxelles et Merelbeke.