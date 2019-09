Sentia a racheté l'entreprise hollando-danoise Ymor. Ymor se positionne comme un spécialiste en performances au Benelux.

Ce rachat viendra compléter la gamme de Sentia dans le domaine de l'Application Performance Monitoring. Sentia conçoit des architectures 'cloud' hybrides pour entreprises et porte activement des applications dans le nuage. Sentia reprend aussi toute la gestion de l'environnement 'cloud'. La garantie de performances en est une importante composante, et c'est là qu'Ymor devrait offrir une valeur ajoutée.

Sentia et Ymor partagent l'ambition de devenir le numéro un du marché européen dans le domaine des services gérés pour applications 'cloud' critiques et complexes. Le personnel de Sentia aux Pays-Bas atteindra les 280 collaborateurs après le rachat. Le nombre total de collaborateurs de Sentia aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark et en Bulgarie sera ainsi de 575. L'équipe et le management existants d'Ymor continueront de former un tout au sein de Sentia. Les quatre-vingts spécialistes resteront actifs au sein de leur bâtiment fraîchement rénové à Utrecht.

