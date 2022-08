Dès que les secondes sessions seront terminées, de nombreux néo-diplômés afflueront sur le marché du travail. Pour pas moins de 73 pour cent des CIO belges, l'expérience semble cependant être plus importante que la formation. Voilà ce qui ressort d'une enquête effectuée par le spécialiste du recrutement Robert Half.

Tout en haut de la liste des obstacles que les néo-diplômés doivent franchir sur le marché du travail, on trouve la carence en 'hard skills' (37 pour cent), le manque de connaissance technique des logiciels et du matériel (36 pour cent), des choses que les personnes expérimentées connaissent souvent sur le bout des doigts. Viennent ensuite les attentes élevées en matière de salaire (33 pour cent), la surestimation de ses propres capacités (29 pour cent) et un manque de 'soft kills' (26 pour cent).

Pas simple

De l'étude réalisée par Robert Half, il ressort en outre qu'une large majorité (69 pour cent) des CIO signale être prêt à ne pas tenir compte d'un manque de formation adéquate, si le candidat possède suffisamment d'expérience pertinente.

'Il n'est pas toujours simple pour un néo-diplômé de trouver un emploi sur le marché du travail. Les jobs d'étudiant, les stages et les contrats temporaires peuvent être d'une grande aide dans ce cas. Le jeune montre ainsi son envie de travailler. Il peut découvrir des opportunités intéressantes et a la chance de convertir sa formation en expérience', déclare Koen Van Havere, associate business director chez Robert Half.

Bagage utile

Comme exemple parlant, Van Havere cite des fonctions dans le support IT: 'Ce n'est peut-être pas le job rêvé pour le néo-diplômé, mais bien l'emploi initial parfait qui permet d'entrer immédiatement en contact avec pas mal de problématiques IT et ce, tant au niveau des applications que de l'infrastructure. Il s'agit là d'un bagage qui viendra à coup sûr à point dans la suite de la carrière.'

L'étude de Robert Half a été effectuée en juin 2022 parmi 1.800 dirigeants belges, néerlandais, français, britanniques, allemands et brésiliens. Les participants étaient entre autres des General Managers, Chief Financial Officers et Chief Information Officers en charge du recrutement de personnel.

