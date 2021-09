Une stratégie de sécurité IT efficace et une bonne gouvernance des données constituent les principaux points d'attention des responsables ICT belges. Mais la prise de conscience en matière de sécurité et de confidentialité, les contrats 'cloud' et software demeurent eux aussi des défis dans notre pays.

Beltug a effectué un sondage à propos des principales priorités ICT parmi ses membres. Elle en a publié les résultats dans son Summer Bar annuel. Tout comme l'année dernière, la sécurité se retrouve tout en haut de la liste, en l'occurrence l''IT Security strategy, including security by design, zero trust and cloud security' qui constitue une priorité pour 47,92 pour cent des personnes interrogées. Vient ensuite la 'Data governance: keeping control over your data, best practices when sharing data.'

Contrats 'cloud'

Complètent le top cinq l''user awareness rond security, inclusief privacy' (40,10 pour cent), les 'contrats cloud & software' (38,02 pour cent) et comment 'gérer l'indépendance des fournisseurs de nuages' (37,50 pour cent).

© Beltug

En tout, Beltug a collecté plus de quarante priorités. La sécurité, le nuage et la façon de les gérer, tout cela revient dans plusieurs thèmes. C'est ainsi que 27,6 pour cent des personnes interrogées citent la confidentialité et les défis liés au GDPR (12ème place) comme une priorité. Il y a deux ans, lorsque le GDPR était encore relativement nouveau, il occupait la sixième place. Mais le 'contrôle des environnements IT hybrides' (6ème place), l 'authentification' ou l''identity and access management (9ème place) sont aussi cités.

Tout en bas

Tout en bas de la liste des priorités, on trouve surtout des sujets très spécifiques. C'est ainsi que les 'mobile private networks' ne représentent une priorité 'que' pour 9,38 pour cent des personnes interrogées, tout comme l''obtention de subsides à des fins d'innovations' (8,85 pour cent) ou la 'souveraineté des données' (8,33 pour cent).

Beltug a effectué un sondage à propos des principales priorités ICT parmi ses membres. Elle en a publié les résultats dans son Summer Bar annuel. Tout comme l'année dernière, la sécurité se retrouve tout en haut de la liste, en l'occurrence l''IT Security strategy, including security by design, zero trust and cloud security' qui constitue une priorité pour 47,92 pour cent des personnes interrogées. Vient ensuite la 'Data governance: keeping control over your data, best practices when sharing data.'Complètent le top cinq l''user awareness rond security, inclusief privacy' (40,10 pour cent), les 'contrats cloud & software' (38,02 pour cent) et comment 'gérer l'indépendance des fournisseurs de nuages' (37,50 pour cent).En tout, Beltug a collecté plus de quarante priorités. La sécurité, le nuage et la façon de les gérer, tout cela revient dans plusieurs thèmes. C'est ainsi que 27,6 pour cent des personnes interrogées citent la confidentialité et les défis liés au GDPR (12ème place) comme une priorité. Il y a deux ans, lorsque le GDPR était encore relativement nouveau, il occupait la sixième place. Mais le 'contrôle des environnements IT hybrides' (6ème place), l 'authentification' ou l''identity and access management (9ème place) sont aussi cités.Tout en bas de la liste des priorités, on trouve surtout des sujets très spécifiques. C'est ainsi que les 'mobile private networks' ne représentent une priorité 'que' pour 9,38 pour cent des personnes interrogées, tout comme l''obtention de subsides à des fins d'innovations' (8,85 pour cent) ou la 'souveraineté des données' (8,33 pour cent).