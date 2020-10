Les clients Proximus peuvent depuis ce mardi aussi régler leurs sessions de parking avec l'appli MyProximus. La nouvelle fonctionnalité est due à l'intégration des services 4411 dans MyProximus.

L'intégration génère surtout une plus grande facilité d'emploi: pour le parking en rue via 4411, les clients Proximus ne devront plus installer une appli séparée. La fonction carte dans MyProximus offre en outre un aperçu interactif des automates de parking disponibles. Il en résulte que pour connaître le code exact, l'utilisateur ne doit plus se déplacer vers l'automate.

Par-delà la frontière

Le service de parking en rue via 4411 est actif dans plus de 75 villes et communes belges. De l'autre côté de la frontière néerlandaise, il est également possible d'utiliser les services 4411 dans de plus en plus d'endroits. Les utilisateurs ne paient que leur durée de parking effective et peuvent à tout moment activer ou désactiver à distance leur session de parking. Le paiement se fait via la facture du fournisseur télécom, même si le client peut aussi choisir de s'acquitter du montant dû au moyen de sa carte de banque ou de crédit.

4411 a vu le jour en 2006 en tant que fournisseur de paiements mobiles de services de parking et de solutions de mobilité, et compte aujourd'hui plus de 2,9 millions d'utilisateurs enregistrés en Belgique.

L'intégration génère surtout une plus grande facilité d'emploi: pour le parking en rue via 4411, les clients Proximus ne devront plus installer une appli séparée. La fonction carte dans MyProximus offre en outre un aperçu interactif des automates de parking disponibles. Il en résulte que pour connaître le code exact, l'utilisateur ne doit plus se déplacer vers l'automate.Le service de parking en rue via 4411 est actif dans plus de 75 villes et communes belges. De l'autre côté de la frontière néerlandaise, il est également possible d'utiliser les services 4411 dans de plus en plus d'endroits. Les utilisateurs ne paient que leur durée de parking effective et peuvent à tout moment activer ou désactiver à distance leur session de parking. Le paiement se fait via la facture du fournisseur télécom, même si le client peut aussi choisir de s'acquitter du montant dû au moyen de sa carte de banque ou de crédit.4411 a vu le jour en 2006 en tant que fournisseur de paiements mobiles de services de parking et de solutions de mobilité, et compte aujourd'hui plus de 2,9 millions d'utilisateurs enregistrés en Belgique.