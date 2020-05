Se connecter à Tax-on-web peut prendre plus de temps suite à des problèmes antérieurs

La plate-forme d'identification électronique des pouvoirs publics est de nouveau disponible et stable, selon le Service Public Fédéral Stratégie et Appui. Se connecter à Tax-on-web et à d'autres services en ligne gouvernementaux peut cependant prendre encore et toujours plus de temps que d'habitude.

'Nous traitons actuellement encore cinq fois plus de demandes qu'en temps normal', déclare la porte-parole Laurence Mortier. 'S'enregistrer à des services en ligne peut dès lors prendre plus de temps que d'habitude. Nous présentons nos excuses pour ce désagrément.' Mercredi matin, il s'avéra que la plate-forme d'identification des pouvoirs publics était surchargée. En raison de la crise du corona, les services en ligne enregistraient plus d'utilisateurs, alors que l'envoi des déclarations d'impôts pré-remplies amplifiait encore les problèmes. De ce fait, les utilisateurs ne pouvaient plus se connecter ou à tout le moins difficilement aux applications gouvernementales telles Tax-on-web ou mypension.be. Une fois connectés, les utilisateurs ne connaissaient plus de problème avec Tax-on-web. La perturbation est d'autant plus malencontreuse que Tax-on-web est opérationnel en ligne depuis mardi après-midi pour l'exercice fiscal 2020. 'Nous traitons actuellement encore cinq fois plus de demandes qu'en temps normal', déclare la porte-parole Laurence Mortier. 'S'enregistrer à des services en ligne peut dès lors prendre plus de temps que d'habitude. Nous présentons nos excuses pour ce désagrément.'Mercredi matin, il s'avéra que la plate-forme d'identification des pouvoirs publics était surchargée. En raison de la crise du corona, les services en ligne enregistraient plus d'utilisateurs, alors que l'envoi des déclarations d'impôts pré-remplies amplifiait encore les problèmes. De ce fait, les utilisateurs ne pouvaient plus se connecter ou à tout le moins difficilement aux applications gouvernementales telles Tax-on-web ou mypension.be. Une fois connectés, les utilisateurs ne connaissaient plus de problème avec Tax-on-web. La perturbation est d'autant plus malencontreuse que Tax-on-web est opérationnel en ligne depuis mardi après-midi pour l'exercice fiscal 2020.