Le fournisseur de services RH SD Worx rachète Adessa Group, une entreprise de consultance qui propose des logiciels RH dans le nuage, y compris des services connexes.

Ce rachat ira de pair dans un premier temps avec un renforcement des équipes SAP et SuccesFactors existantes de SD Worx en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Chez SD Worx, Adessa sera à présent la marque de l'activité de consultance technologique SAP HCM, SuccessFactors et RH, que SD Worx souhaite étendre encore en Europe. Le rachat d'Adessa est pour SD Worx une étape logique dans la poursuite de son expansion européenne, selon le CEO Kobe Verdonck.

Adessa Group, créée en 2005 en Belgique, vend, installe et assure la maintenance des logiciels 'cloud' RH et de gestion du talent de SAP, dont SuccessFactors et Qualtrics, et se concentre également sur l'intégration aux systèmes RH et payroll (masse salariale). Le montant versé par SD Worx pour acquérir Adessa n'a pas été communiqué. Ce qu'on sait cependant, c'est que l'entreprise compte septante collaborateurs répartis en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne et en Suisse. Grâce au rachat, SD Worx devient donc également active en Espagne, en plus d'être présente dans 10 autres pays.

