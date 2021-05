Le fournisseur de services RH et salaires SD Worx est devenu actionnaire majoritaire de Teal Partners. Depuis la fondation de ce développeur belge de logiciels, les deux entreprises collaboraient étroitement.

SD Worx était depuis deux années déjà actionnaire minoritaire de Teal Partners et acquiert à présent 74 pour cent des actions. 'Cela permettra à Teal Partners d'accélérer ses ambitions de croissance et d'amplifier son impact sur la transformation numérique dans divers secteurs', y déclare-t-on.

Maintien de l'identité

Teal Partners compte 28 collaborateurs et possède des clients connus tels Deloitte, Xerius et Actief Interim. L'éditeur de logiciels gardera son identité et sa marque et continuera de se concentrer sur le développement de solutions numériques pour les clients de différents secteurs.

'Teal Partners aide ses clients lors de la transformation numérique de leur coeur d'activité, une mission qui ressemble fortement à notre focalisation sur l'innovation numérique', déclare Tom Wouters, Chief Product Officer chez SD Worx. 'Nous avons observé ce dont est capable cette jeune pousse et encouragerons son sens de l'entreprenariat. En la renforçant sur le plan financier et stratégique, nous sommes confiants dans le fait qu'elle exploitera pleinement son potentiel.'

