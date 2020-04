Java et C sont les langages de programmation les plus populaires. Pour la première fois, Scratch, ciblant les enfants apprenant à développer, apparaît dans le top vingt.

Tiobe, une entreprise qui se focalise sur la qualité du code logiciel, dresse chaque mois un classement des langages de programmation les plus populaires. Pour la première fois ce mois-ci, Scratch, un langage de programmation très visuel et simple, souvent utilisé pour apprendre aux enfants à développer, y fait son apparition. Scratch est enseigné par des initiatives telles Coderdojo notamment.

Scratch possède aujourd'hui une 'part de marché' de 0,77 pour cent et est ainsi plus populaire que le Cobol (26ème), VBScript (38ème) et SAS (21ème). Selon Tiobe, ce n'est pas illogique dans la mesure où entre-temps, plus de 50 millions de projets ont déjà été écrits en Scratch, un langage assez simple à apprendre.

Les langages de programmation les plus populaires sont Java (16,73 pour cent) et C (16,72 pour cent) quasiment côte à côte, suivis de Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL et R.

Ce classement a été dressé sur base de différents facteurs tels le nombre de développeurs, de formations et de fournisseurs. De plus, les résultats sont aussi combinés sur plusieurs moteurs de recherche pour déterminer les places. Il ne s'agit donc pas de la quantité de lignes de code écrites. Le classement ne reprend pas non plus les langages qui, selon leur page Wikipedia, ne sont pas des langages de programmation explicites. Voilà pourquoi ASP, Excel et Android par exemple ne figurent pas dans l'index. HTML et XML n'y sont pas repris non plus.

