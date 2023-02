Scarlet augmente la vitesse de ses trois abonnements illimités. A l'entendre, l'opérateur le fait gratuitement, mais tel n'est pas tout à fait le cas.

Dès à présent, la vitesse de téléchargement tant de l'abonnement Loco que des packs Trio et Trio Mobile passe de 50 à 70 Mbps. Quant à la vitesse upload, elle passe de 4 à 10 Mbps. Scarlet entend ainsi s'adapter aux besoins de l'internaute d'aujourd'hui.

'A partir du 1er février, la mise à niveau sera exécutée automatiquement et sans modification de prix', peut-on lire dans un communiqué de presse de Scarlet. Il s'agit cependant là d'une semi-vérité. La hausse de prix est en effet d'application depuis le 1er janvier déjà. La société-mère, Proximus, avait annoncé fin décembre que le prix de Loco allait passer de 32 à 34 euros, et celui du Trio Pack de 40 à 42 euros.

Que l'utilisateur que vous êtes, puisse atteindre effectivement 70 Mbps, dépend cependant votre emplacement. Scarlet utilise principalement encore le réseau VDSL, où la distance à l'armoire en rue est cruciale pour la vitesse maximale possible. Quiconque n'atteint aujourd'hui que 40 Mbps dans la pratique par exemple, n'arrivera donc pas à 70 Mbps.

Scarlet déclare ne pas sciemment concourir à qui atteindra la vitesse la plus élevée sur le marché. L'opérateur insiste sur le fait que 25 Mbps est une vitesse plus que suffisante pour visionner les courriels et les vidéos en HD. Ou que la diffusion est déjà possible à partir de 5 Mbps. De même, une vitesse de 15-25 Mbps suffit pour le streaming en 4K ou Ultra HD. Il s'agit là encore d'une déclaration étonnante compte tenu du fait que la société-mère Proximus déploie actuellement son réseau de fibre optique à l'échelle nationale et tente précisément de convaincre les clients d'opter pour un abonnement jusqu'à 1 Gbps.

