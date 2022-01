Le spécialiste anversois de la cyber-sécurité TrueGEN passe entre les mains de Savaco. C'est déjà le quatrième rachat en l'espace de deux ans pour le fournisseur de services IT courtraisien.

Le fournisseur de services IT Savaco créé en 1991 par Carl Sabbe et Rik Vandemoortele ne cesse d'effectuer des emplettes. Avec TrueGEN, il en est en effet à son quatrième rachat en l'espace de deux ans. Ce spécialiste de la sécurité passe ainsi dans l'escarcelle du groupe Savaco qui avait en 2020 repris IT-Care, puis un an plus tard Thrives, un spécialiste Atri Services et CRM.

'Notre ambition est et reste de croître de façon durable. Nous voulons ainsi amplifier progressivement notre empreinte dans le paysage IT', insiste Carl Sabbe. Après ce rachat, Savaco enregistrera un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros et occupera plus de 220 personnes. Pour les clients, le rachat représentera surtout un important renforcement et une extension de la gamme des produits et services de sécurité.

TrueGEN sera intégrée sous la forme d'une entité séparée dans le groupe Savaco et continuera de se focaliser à 100% sur la cyber-sécurité. Toute l'équipe restera à bord, et Sofie Prosperi, la fondatrice de TrueGEN, en assumera toujours la direction quotidienne à partir des bureaux existants situés à Massenhoven. Aucune donnée financière à propos de la transaction n'a été communiquée.

