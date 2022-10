Saskia Van Uffelen est depuis cette semaine aussi Manager Digital du Context-team d'Agoria. Ces deux dernières années, elle avait déjà collaboré avec l'organisation des employeurs de firmes technologiques au projet Be the Change.

Enseignante de formation, Saskia Van Uffelen a travaillé toute sa carrière dans des entreprises IT, dont plusieurs sont membres d'Agoria. Ces dernières années, elle exerça diverses fonctions de CEO. 'Mon objectif est avant tout de poursuivre l'excellent travail accompli par l'équipe sous la direction de mon prédécesseur, Danny Goderis', déclare-t-elle. Goderis demeure dans l'équipe en tant que responsable des firmes télécoms et d'autres projets ultérieurs.

Digital Champion et DigiSkills

Selon Van Uffelen, Agoria a comme but d'aider les entreprises technologiques à relever leurs défis. 'Tout ce qui peut être numérisé, le sera. Qu'on le veuille ou non, je suis convaincue que le futur sera numérique', précise-t-elle. 'Tous les membres ont des occupations différentes, mais si nous collaborons, nous serons plus forts. Je souhaite guider les membres de Digital à travers ces moments difficiles.'

Il y a dix ans, la gouvernement fédéral belge avait demandé à Saskia Van Uffelen d'assumer la fonction de Digital Champion pour la Belgique auprès de la Commission européenne. Sa mission consistait à sensibiliser les citoyens et les entreprises en vue de stimuler la numérisation de la société et la croissance de l'économie numérique. Depuis 2020, elle dirige DigiSkills Belgium, en qualité de responsable de la Coalition Nationale des compétences et emplois numériques. DigiSkills Belgium est une plate-forme web créée pour développer un écosystème en vue de réduire le manque de compétences numériques au niveau national.

