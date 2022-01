Le métavers, à savoir l'environnement virtuel sur lequel misent Facebook et Microsoft notamment, suscite également l'intérêt de géants purement professionnels. SAP annonce ainsi vouloir bientôt faire connaître ses projets dans ce domaine.

Dans une interview accordée à l'agence Reuters, le CEO de SAP, Christian Klein, déclare que son entre prise s'intéresse aussi au métavers: 'Nous dévoilerons sous peu ce que nous comptons faire.' Et d'ajouter que les partenaires de son entreprise sont demandeurs pour se lancer conjointement avec SAP dans l'environnement virtuel, plus spécifiquement sur le plan d'activités B2B.

Klein a tenu ces propos en marge d'un récent rachat. L'entreprise a en effet pris une participation de 95 pour cent dans l'acteur 'fintech' américain Taulia. Ce dernier se focalise sur le financement en matière de chaînes de livraison et de gestion de capital. Le choix de SAP n'est pas le fruit du hasard, puisque l'ex-CEO de l'entreprise, Leo Apotheker, y a déjà investi et siège au sein du conseil d'administration.

Le montant du rachat n'a pas été dévoilé, mais serait inférieur au milliard de dollars. Précédemment, Taulia avait levé quelque 200 millions de dollars. Cédric Bru, CEO de Taulia, restera à son poste. C'est le directeur financier de SAP, Luca Mucic, qui présidera le conseil d'administration de la filiale.

