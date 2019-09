SAP domine depuis des années déjà le marché ERP belge, l'entreprise a réussi cette fois pour la première fois à en conquérir plus de la moitié (50,3%). Dans le domaine des logiciels CRM, SAP mène également la danse, mais Salesforce croît plus fortement. Voilà ce qui ressort d'une analyse de marché effectuée par Smart Profile à la demande de Data News.

SAP domine depuis 2010 déjà le classement ERP en Belgique et est parvenue cette année à s'approprier avec 50,3% de part de marché, plus de la moitié du marché belge sur base des quasiment 3.000 entreprises belges occupant plus de cinquante collaborateurs, qui ont participé à l'enquête. L'avance sur le numéro 2, Microsoft, est en outre très grande, puisqu'il y a une différence de 28,7 pour cent. La troisième place est occupée par les applications ERP faites sur mesure (12,9%), suivies par Oracle (5,1%) et KPD (3,7%), toutes deux en léger recul par rapport à une enquête similaire réalisée l'année dernière.

...