L'éditeur allemand de logiciels SAP va faire entrer à la bourse américaine l'entreprise Qualtrics rachetée en 2018.

SAP avait repris Qualtrics en novembre 2018. Elle avait dans ce but versé plus de 8 milliards de dollars, ce qui cette année-là avait fait de l'opération l'un des plus importants rachats technologiques. Qualtrics est l'une des pionnières en 'experience management software'. A l'époque, SAP voulait surtout l'intégrer à ses propres logiciels et l'associer aux données d'exploitation existantes des transactions que SAP traite au niveau mondial. Avant d'être reprise, Qualtrics était sur le point de mettre en oeuvre une IPO (Initial Public Offering) et donc de faire son entrée à la bourse.

Cette entrée à la bourse américaine n'eut pas lieu après le rachat, mais à présent, voici que SAP annonce y voir un intérêt. SAP va donc à présent rendre Qualtrics indépendante. Selon l'éditeur de logiciels, Qualtrics pourra ainsi croître mieux et plus rapidement. Dans le cadre de cette transaction d'indépendance, SAP conservera quand même une participation majoritaire dans Qualtrics. On ne connaît pas encore les modalités, conditions et planning exacts qui dépendent aussi des conditions du marché.

