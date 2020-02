SAP est la marque allemande numéro un. Avec une valeur marchande de 46,4 milliards d'euros, l'éditeur de logiciels de Walldorf domine le classement BrandZ Deutschland.

Ce classement est élaboré annuellement par l'agence-conseil Kantar et la firme publicitaire WPP. A la deuxième place, on trouve Deutsche Telekom (40,8 milliards d'euros de valeur marchande) et à la troisième Mercedes-Benz (20,1 milliards d'euros). BMW se classe quatrième et est suivie par Adidas, DHL, Aldi, Siemens, Bosch et Allianz.

SAP s'est réorganisée et entend davantage évoluer vers une entreprise d'applications et de services dans le nuage. Au cours de l'année fiscale passée, son chiffre d'affaires a crû de 12 pour cent à 27,55 milliards d'euros. Son bénéfice net a par contre régressé de 17 pour cent à 3,4 milliards d'euros, surtout en raison des coûts de la restructuration.

En collaboration avec Dutch IT Channel

