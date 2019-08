La filiale de Proximus, Scarlet, aura un nouveau managing director à partir du 1er septembre.

Sandrine Deseille travaille depuis 1998 chez Proximus (l'ex-Belgacom) et y a déjà occupé plusieurs fonctions à la vente et au marketing. Jusque tout récemment, elle était head of direct sales pour les moyennes entreprises au sein de la firme télécom.

Deseille succèdera à Bruno Delhaise, qui dirigeait depuis 2013 la filiale low cost de Proximus. D'un message posté sur LinkedIn, on en déduit que Delhaise quitte l'entreprise.

Scarlet occupe une centaine de collaborateurs. Depuis 2008, l'entreprise est aux mains de Proximus et propose l'internet fixe, la téléphonie fixe et mobile, ainsi que la TV, sur base du réseau et des services de la société-mère Proximus.