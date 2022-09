Durant les prochaines années, Samsung Electronics va investir jusqu'à 7.000 milliards de wons coréens, soit un peu plus de 5 milliards d'euros, dans de la technologie destinée à limiter les émissions de ses produits.

L'argent sera investi entre cette année et 2030 et devrait contribuer à faire de Samsung Electronics une entreprise climatiquement neutre d'ici 2025. Les fonds seront consacrés à la recherche et au développement d'une technologie capable de capturer les gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone durant la production des puces. Un montant sera également investi en vue de rendre les appareils Samsung plus rapidement climatiquement neutres et de stimuler le recyclage du plastique et du lithium.

Samsung indique qu'il s'agit là d'une opération coûteuse, mais offrant des opportunités commerciales dans la mesure où les clients seront demandeurs d'appareils climatiquement neutres.

Samsung est le plus important fondeur de puces et fabricant de smartphones au monde. En même temps, la production de ces deux éléments continuent d'avoir une forte empreinte écologique.

Mais l'agence de presse Reuters fait remarquer que Samsung et son pays d'origine la Corée du Sud ont encore d'autres défis à relever. C'est ainsi que les usines de puces nécessitent beaucoup d'énergie, de préférence abordable, mais que le pays dépend pour soixante pour cent de son énergie du charbon et du gaz, avec seulement cinq pour cent d'énergie renouvelable. Ici aussi, il faudra donc changer son fusil d'épaule pour rendre le géant technologique climatiquement neutre.

L'argent sera investi entre cette année et 2030 et devrait contribuer à faire de Samsung Electronics une entreprise climatiquement neutre d'ici 2025. Les fonds seront consacrés à la recherche et au développement d'une technologie capable de capturer les gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone durant la production des puces. Un montant sera également investi en vue de rendre les appareils Samsung plus rapidement climatiquement neutres et de stimuler le recyclage du plastique et du lithium.Samsung indique qu'il s'agit là d'une opération coûteuse, mais offrant des opportunités commerciales dans la mesure où les clients seront demandeurs d'appareils climatiquement neutres.Samsung est le plus important fondeur de puces et fabricant de smartphones au monde. En même temps, la production de ces deux éléments continuent d'avoir une forte empreinte écologique.Mais l'agence de presse Reuters fait remarquer que Samsung et son pays d'origine la Corée du Sud ont encore d'autres défis à relever. C'est ainsi que les usines de puces nécessitent beaucoup d'énergie, de préférence abordable, mais que le pays dépend pour soixante pour cent de son énergie du charbon et du gaz, avec seulement cinq pour cent d'énergie renouvelable. Ici aussi, il faudra donc changer son fusil d'épaule pour rendre le géant technologique climatiquement neutre.