Samsung suspend ses livraisons de smartphones et de puces informatiques notamment à la Russie suite à la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'a annoncé le géant technologique sud-coréen ce samedi. Précédemment déjà, Apple et Microsoft avaient pris des décisions similaires.

Samsung déclare suivre de près la situation géopolitique complexe après l'attaque russe lancée contre l'Ukraine et vient de décider de ne plus expédier de produits électroniques à la consommation et de puces informatiques vers la Russie. L'entreprise octroie en outre un don de 6 millions de dollars, dont 1 million en produits électroniques, à des fins humanitaires à l'Ukraine.

En Russie, Samsung est le principal vendeur de smartphones avec une part de marché dépassant les 30 pour cent. Ce pays représente 4 pour cent du marché mondial des smartphones. Quant au marché des semi-conducteurs, il y est plus limité.

