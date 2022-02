Samsung a présenté ses tout nouveaux appareils haut de gamme. Outre les Samsung Galaxy S22 et S22+ en fait désormais aussi partie un modèle Ultra destiné à faire oublier le Note.

Le focus technologique des Galaxy S22 et S22+ repose sur les appareils photo, comme c'était déjà le cas avec les éditions précédentes. La nouvelle version ajoute, comme attendu, toute une série d'améliorations incrémentielles. Les deux modèles disposent d'un puissant appareil photo principal de 50 MP, d'un téléobjectif de 10 MP et d'un objectif grand-angle de 12 MP. La retouche intelligente de l'image devrait permettre de réaliser de jolies prises de vue dans quasiment toutes les circonstances. Y compris la nuit avec, par exemple, avec une fonction Nightography et un capteur de 23 pour cent plus grand que celui du modèle S21. Autre point intéressant pour quiconque désire faire de son... chat un modèle Instagram: Samsung annone que le mode Portrait intègre désormais une AI capable de réaliser des photos au look professionnel de vos animaux de compagnie.

Sous le capot, les deux appareils sont équipés d'un processeur à 4 nm, dont le type exact dépendra de l'endroit d'achat. Ils sont alimentés en courant par un accu de 3.700 mAh (S22) ou de 4.500 mAh (S22+). Il en résulte une autonomie d'une journée entière, ce qui fait que le chargeur rapide ne devra être utilisé qu'une fois par jour.

Le Galaxy S22 © Samsung

Mais encore...

Les Galaxy S22 et S22+ proposent un écran Dynamic AMOLED 2x de respectivement 6,1 ou 6,6 pouces (S22+). On s'attend ici à une sérieuse dose d'AI pour ajuster le contraste des couleurs et l'éclairage aux conditions. Le tout est intégré à une impeccable coque en métal se déclinant en quatre teintes: noir, blanc, vert et rose.

Ajoutons que la série tourne (évidemment) sur Android. L'utilisateur peut s'attendre à un maximum de quatre générations de mises à niveau. Les deux appareils seront commercialisés à partir du 11 mars. Le Galaxy S22 à 8 Go de RAM sera vendu au prix conseillé de 849 euros (128 Go d'espace de stockage) ou de 899 euros (256 Go).

Le Galaxy S22+ un peu plus grand à 8 Go de RAM également sera vendu au prix conseillé de 1.049 euros (128 Go d'espace de stockage) ou de 1.099 euros (256 Go).

Le Galaxy S22 Ultra © Samsung

Et l'Ultra alors?

Outre ces deux appareils, Samsung lance également le Galaxy S22 Ultra. Ce dernier peut être comparé au mieux à la série Note. Il s'agit en principe d'une version physiquement améliorée des deux autres modèles S22, offrant les mêmes nouveautés sur le plan vidéo et appareil photo, un processeur à 4 nanomètres et le support Android pour quatre générations.

Mais l'Ultra s'accompagne aussi d'un mini-stylet, comme le Note. L'appareil est en outre quelque peu plus grand avec un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,8 pouces. Il est prévu dès lors aussi un accu de capacité supérieure (5.000 mAh) pour faire fonctionner le tout.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera disponible à partir du 25 février dans les teintes rouge, noire, blanche et verte aux prix conseillés de 1.249 euros (128 Go d'espace de stockage), 1.349 euros (256 Go et 12 Go de RAM), 1.449 euros (512 Go et 12 Go de RAM) ou 1.649 euros (1 To et 12 Go de RAM).

