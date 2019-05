Samsung ne sait pas encore quand elle pourra fournir son smartphone pliable, le Galaxy Fold. Mais si les clients n'ont rien reçu avant le 31 mai, les commandes seront automatiquement annulées, a annoncé l'entreprise à l'agence de presse Reuters.

L'appareil devait être lancé sur le marché fin avril, mais cette date fut reportée au dernier moment. Des testeurs critiques se plaignaient en effet de fissures dans l'écran pliable. Un affichage cessa de fonctionner, et lorsqu'un testeur toucha l'écran avec l'ongle, cela provoqua des dommages irréversibles.

Le Galaxy Fold a été conçu pour devenir le produit-phare de Samsung. L'appareil coûte plus de 2.000 euros. Il se situe à mi-chemin entre un smartphone et une tablette. Lorsqu'il est replié, la face avant constitue le téléphone permettant d'appeler et de surfer sur internet. Et lorsqu'il est ouvert à la manière d'un livre, c'est la partie interne qui prend toute son importance. Il est conçu de telle sorte que les applis y aboutissent automatiquement. Sur le grand écran, l'utilisateur peut voir apparaître trois applis en même temps.

En 2016 déjà, Samsung avait connu des problèmes lors du lancement du Galaxy Note 7. Samsung avait dû retirer l'appareil du marché au bout de quelques semaines, parce qu'il y avait un risque de combustion de la batterie.