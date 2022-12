Le groupe électronique et technologique Samsung conteste une amende qui lui a été infligée par le régulateur néerlandais. C'est l'année dernière que l'entreprise a fait l'objet d'une amende de quasiment 40 millions d'euros pour avoir influencé les prix facturés par des magasins sur des téléviseurs Samsung.

Le régulateur Autoriteit Consument & Markt (ACM) néerlandais a déjà qualifié de non fondée l'objection de Samsung. Cette dernière peut à présent contester l'amende en justice. On ignore pour l'instant encore si l'entreprise agira ainsi. Dans le cadre de son appel, Samsung prétend entre autres qu'elle ne tenait pas constamment à l'oeil les prix de vente.

Selon le régulateur de la concurrence par contre, Samsung a régulièrement déterminé les prix de vente en ligne de ses téléviseurs vendus par sept détaillants et ce, entre janvier 2013 et décembre 2018 inclus. 'Aligner ainsi le comportement des détaillants en matière de prix constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée. L'attitude adoptée par Samsung avait comme but de limiter la concurrence', affirme l'ACM.

Boutiques en ligne

Lors d'une enquête, l'ACM a découvert des pratiques non autorisées de la part de Samsung chez des détaillants qui proposaient des téléviseurs de la marque dans leurs boutiques en ligne. Si les prix de vente pratiqués étaient inférieurs à ce que voulait Samsung, l'entreprise envoyait aux vendeurs des messages indiquant qu'ils devaient les augmenter. Elle présentait cela comme un conseil à suivre, mais selon l'autorité de contrôle du marché, il ne s'agissait absolument pas de messages sans engagement. De plus, Samsung intervenait également lorsque des détaillants se plaignaient de concurrents qui commercialisaient des téléviseurs de la marque à moindre prix.

L'ACM a découvert ces pratiques commerciales interdites suite à des plaintes déposées par des détaillants. Précédemment déjà, le régulateur avait pris la décision de ne pas infliger d'amende aux détaillants ayant pris part à l'influence exercée sur les prix. Telle une 'araignée du web', Samsung contrôlait en effet nettement l'alignement des prix de vente. 'Mais tout cela démontre bien que les détaillants doivent faire preuve de prudence et qu'ils peuvent toujours s'opposer à de tels agissements.' L'ACM ne dispose d'aucune preuve que Samsung conclut encore et toujours des accords en matière de prix.

Le régulateur Autoriteit Consument & Markt (ACM) néerlandais a déjà qualifié de non fondée l'objection de Samsung. Cette dernière peut à présent contester l'amende en justice. On ignore pour l'instant encore si l'entreprise agira ainsi. Dans le cadre de son appel, Samsung prétend entre autres qu'elle ne tenait pas constamment à l'oeil les prix de vente.Selon le régulateur de la concurrence par contre, Samsung a régulièrement déterminé les prix de vente en ligne de ses téléviseurs vendus par sept détaillants et ce, entre janvier 2013 et décembre 2018 inclus. 'Aligner ainsi le comportement des détaillants en matière de prix constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée. L'attitude adoptée par Samsung avait comme but de limiter la concurrence', affirme l'ACM.Boutiques en ligneLors d'une enquête, l'ACM a découvert des pratiques non autorisées de la part de Samsung chez des détaillants qui proposaient des téléviseurs de la marque dans leurs boutiques en ligne. Si les prix de vente pratiqués étaient inférieurs à ce que voulait Samsung, l'entreprise envoyait aux vendeurs des messages indiquant qu'ils devaient les augmenter. Elle présentait cela comme un conseil à suivre, mais selon l'autorité de contrôle du marché, il ne s'agissait absolument pas de messages sans engagement. De plus, Samsung intervenait également lorsque des détaillants se plaignaient de concurrents qui commercialisaient des téléviseurs de la marque à moindre prix.L'ACM a découvert ces pratiques commerciales interdites suite à des plaintes déposées par des détaillants. Précédemment déjà, le régulateur avait pris la décision de ne pas infliger d'amende aux détaillants ayant pris part à l'influence exercée sur les prix. Telle une 'araignée du web', Samsung contrôlait en effet nettement l'alignement des prix de vente. 'Mais tout cela démontre bien que les détaillants doivent faire preuve de prudence et qu'ils peuvent toujours s'opposer à de tels agissements.' L'ACM ne dispose d'aucune preuve que Samsung conclut encore et toujours des accords en matière de prix.