Samsung ressent l'impact de la guerre commerciale

Samsung souffre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La demande de puces et de smartphones coûteux est en forte baisse et, de ce fait, les bénéfices du deuxième trimestre ont diminué de plus de la moitié, selon des chiffres provisoires. Le chiffre d'affaires a également légèrement baissé.