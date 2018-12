Samsung renonce finalement quand même à la prise casque

Le Galaxy A8, un appareil de milieu de gamme surtout destiné au marché chinois, a été présenté la semaine dernière. Aussitôt, les utilisateurs ont pu observer que contrairement aux smartphones précédents, ce modèle n'est pas muni d'une prise casque.

Apple avait supprimé à cette prise, il y a quelques années déjà, et ces derniers temps, la plupart des vendeurs de smartphones lui ont emboîté le pas. Soit pour rendre leurs appareils davantage hermétiques, soit pour prévoir plus d'espace pour autre chose (comme une plus grande batterie).

Samsung utilisait jusqu'à présent cette prise comme un argument de vente. Lorsque l'entreprise lança en 2016 le Galaxy Note 7 (un appareil qui fut rappelé après coup à cause d'un danger d'explosion), elle ne manqua pas de plaisanter à propos de la présence d'une telle prise.

Dans des spots publicitaires plus récents, Samsung ironisa parce que sur les appareils Apple, les utilisateurs qui veulent utiliser un casque à fil, ont besoin d'un 'dongle' (adaptateur) supplémentaire et ne peuvent ainsi pas recharger leur iPhone simultanément.

Actuellement, on ne sait pas vraiment si la prise casque va disparaître à terme dans toute la gamme Samsung ou si ce n'est qu'un cas isolé.