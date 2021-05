Samsung ne participera pas au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone fin juin en raison du coronavirus. L'entreprise envisage cependant d'y prendre part en ligne.

'La santé et la sécurité de nos collaborateurs, partenaires et clients sont notre première priorité. Nous avons donc décidé de nous retirer de MWC cette année', explique l'entreprise par voie de communiqué. 'Nous examinons à présent une participation virtuelle. Nous continuerons de collaborer avec l'organisateur GSMA et ses partenaires, afin de favoriser de nouvelles expériences mobiles.'

GSMA, l'organisateur du salon, avait fait savoir en septembre qu'il maintenait l'événement entre le 28 juin et le 1er juillet, mais avec moins de visiteurs que les autres années. En février, il annonça qu'il visait entre quarante et cinquante mille participants. Ces derniers ne devront pas forcément être vaccinés, mais devront pouvoir présenter un test négatif.

Néanmoins, plusieurs acteurs en vue ont déjà renoncé à leur participation. Google, Sony, Nokia et Ericsson notamment ont en effet déclaré ne pas prendre part au MWC parce qu'elles sont toujours préoccupées par la propagation du COVID-19. Samsung est le prochain grand nom sur la liste.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

