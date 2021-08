Samsung ne va bientôt plus afficher d'annonces publicitaires dans ses applis préinstallées sur ses téléphones mobiles.

Tout acheteur d'un smartphone de Samsung reçoit en même temps une série d'applis préinstallées par l'entreprise. La plupart d'entre elles sont assez identiques à ce qu'on trouve par défaut déjà dans Android, mais elles font davantage référence à la marque Samsung et intègrent des publicités et ce, même sur les appareils haut de gamme vendus plus de mille euros.

Samsung va y mettre fin. Ultérieurement cette année, des applis telles Samsung Pay, Samsung Theme ou Samsung Weather cesseront d'afficher des publicités, comme le confirme l'entreprise à The Verge. A HLN, Samsung Belgique déclare que tel sera le cas pour notre pays aussi.

La date exacte n'est pas encore connue, mais cela devrait se faire après une mise à jour qui sortira plus tard cette année.

