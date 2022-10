Le géant technologique sud-coréen entend d'ici 2025 mettre en oeuvre une production de masse de puces de 2 nm. Les puces d'1,4 nm devraient suivre en 2027.

L'entreprise donne ces informations dans un communiqué faisant état de sa feuille de route en matière de processeurs. Samsung planifie entre autres la fourniture de grandes quantités de puces conçues selon le procédé de 2 nm d'ici 2025, une date-butoir correspondant plus ou moins avec celle de TSMC, le principal fondeur de puces au monde.

Deux années plus tard, la production de transistors d'1,4 nanomètre devrait être une réalité. Il s'agit là d'un procédé qu'aucun fabricant ne maîtrise encore pleinement pour l'instant. Samsung est donc assez ambitieuse en la matière. L'entreprise prévoit en outre de tripler la capacité de production de ses modèles plus sophistiqués d'ici 2027.

Samsung et TSMC produisent toutes deux des transistors pour d'autres firmes (en plus des puces pour les appareils de Samsung elle-même). La concurrence et l'innovation sur ce marché sont en outre très importantes, à présent que plusieurs firmes technologiques atteignent les limites des processus de production actuels permettant de réduire encore la taille des puces.

