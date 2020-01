Le groupe électronique Samsung a nommé Taemoon Roh au poste de nouveau directeur de sa division des smartphones. Dans cette fonction, Roh succède à Koh Dong Jin, qui dirigeait la division depuis décembre 2015.

Taemoon Roh (52 ans), actif depuis plus de deux décennies au sein du géant technologique sud-coréen, fut précédemment le numéro deux de la division des smartphones de Samsung. Il fut étroitement impliqué dans le développement des téléphones et tablettes Galaxy à succès et est connu dans l'entreprise comme quelqu'un ayant une opinion tranchée sur les fonctions des smartphones.

Pour sa part, Koh Dong Jin restera à la direction de la division IT & Mobile Communications de Samsung, mais cèdera désormais la branche des smartphones à son bras droit, Roh. Après l'annonce de cette nouvelle, le cours de l'action Samsung a progressé de 2,5 pour cent à la bourse de Seoul, selon l'agence Reuters.

