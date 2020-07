Samsung ne participera pas à l'IFA, le plus grand salon européen consacré à l'électronique grand public. L'événement prévu en septembre aura lieu en présence physique si tout va bien, bien qu'à plus petite échelle que les années précédentes.

Quoi qu'il en soit, Samsung ne sera donc pas de la partie à Berlin. "Nous avons décidé cette année de présenter nos principales nouveautés et de faire nos annonces par le biais d'un événement virtuel propre que nous organiserons en septembre", indique le géant technologique sud-coréen. Par contre, d'autres acteurs importants du secteur participeront bien au salon IFA 2020.

Pas pour le grand public

En raison de la pandémie de coronavirus, nombre de salons ont été annulés ou se sont tenus au format numérique. Le salon Internationale Funkausstelling est l'un des plus gros événements qui auront à nouveau lieu en présence physique, mais à plus petite échelle. Ainsi, cette fois, seuls les professionnels et les journalistes seront les bienvenus, et la durée du salon sera limitée à trois jours.

L'IFA est le deuxième événement technologique important cette année, après le CES qui s'est tenu à Las Vegas en janvier, juste avant l'épidémie de coronavirus.

