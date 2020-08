Samsung lance le Galaxy Note20, une nouvelle version de son plus grand smartphone fourni avec stylet. Les oreillettes et la montre ont également été actualisées, et un nouveau modèle pliable sortira plus tard cette année.

C'est cette année que sortira le smartphone extra grande taille de Samsung en deux versions, à savoir les Note20 et Note20 Ultra. Comment se présentent-elles? En Belgique, les deux appareils seront lancés avec support 5G, tout comme le S20 plus tôt cette année. Sous le capot moteur, on trouvera un processeur Exynos 990 (en grande partie comparable au Qualcomm Snapdragon 865 Plus dans les appareils américains).

L'Ultra sera équipé d'un écran incurvé Dynamic AMOLED de 6,9 pouces à fréquence de rafraîchissement de 120 Hz d'une résolution de 3.200 x 1.440. Quant à la version de base, elle se caractérisera par un écran Super AMOLED de 6,7 pouces plat, rafraîchi à 60 Hz. On y trouvera aussi 4 appareils photo. Un modèle de 10 méga-pixels en façade se chargera des selfies, alors qu'à l'arrière, il y aura un objectif grand angle, un autre ultra grand angle, ainsi qu'un téléobjectif garantissant des photos de qualité. L'Ultra sera en outre doté d'une mise au point laser spéciale. Les deux appareils intégreront une solide batterie: 4,300 mAh pour la version de base et 4,500 mAh pour l'Ultra. Tous deux supporteront le chargement sans fil rapide.

Autre élément typique d'un appareil Note: le stylet. Samsung déclare avoir amélioré le fonctionnement du stylet S. En réduisant la latence, son utilisation devrait s'assimiler à celle d'un stylo à bille sur papier. Le S Pen dans le Note20 de base a désormais une durée de latence de 26 ms, voire de 9 ms dans l'Ultra.

Ce qui est nouveau, c'est la synchronisation entre plusieurs plats-formes. Samsung cible depuis quelque temps déjà le 'home office' avec par exemple le Dex et ses différentes incarnations, et en cette période où toujours plus de gens travaillent à domicile, il n'en va pas autrement ici. L'idée est d'emporter votre smartphone ou tablette en déplacement, puis une fois rentré au bureau, de pouvoir le connecter à un clavier et à un grand écran. Alors que le Dex était à ses débuts encore une espèce de concentrateur de connexions, il est aujourd'hui sans fil et vous permet de transférer via Bluetooth des dossiers et documents de votre Galaxy à votre PC. Un bon exemple à citer ici, c'est le Samsung Notes, le bloc-notes incorporé, qui collabore à présent aussi avec les différents programmes de Microsoft Office. Le stylet S dispose lui aussi d'intégrations avec des logiciels de Microsoft tels Word et Outlook.

Autre point étonnant: Samsung tente de présenter le Note20 comme une console de jeux. Grâce à son puissant CPU, il est évidemment suffisamment costaud pour accepter les jeux mobiles actuels, mais Samsung a pour cet appareil conclu également un partenariat avec Xbox pour diffuser des jeux vers le smartphone. Via un abonnement mensuel à Game Pass Ultimate, vous pourrez ainsi faire tourner les nouveaux jeux Xbox sans disposer forcément du matériel ad hoc à la maison.

Le Note20 sera commercialisé le 21 août au prix conseillé de 1.049 euros, alors que l'Ultra sera proposé à la même date à 1.299 euros. Les deux modèles offriront par défaut une capacité de stockage de 256 Go, qui pourra être étendue par MicroSD dans le cas de l'Ultra. Une version spéciale de 512 Go sera proposée aussi sur le site officiel de Samsung. Chaque appareil se déclinera en trois couleurs: vert, gris et bronze pour le Note20 de base, et noir, blanc et bronze pour l'Ultra.

Accessoires

Outre le téléphone grande taille proprement dit, Samsung lance de nouvelles versions de ses accessoires intelligents. C'est ainsi que ses oreillettes sans fil ont été actualisées sous la forme de Galaxy Buds Live. Elles se présentent comme une sorte de... fève qui s'adapte au pavillon de l'oreille. Il ne s'agit donc pas d'oreillettes dites 'in ear' et ce, même si elles ne sont évidemment pas non plus de larges coussinets recouvrant l'oreille. C'est, disons, quelque chose à mi-chemin avec système antibruit actif et connecteur Bluetooth pour le smartphone. Les 'buds' offrent une autonomie de huit heures environ avec l'antibruit activé, mais sans assistant vocal. Les oreillettes seront fournies dans les mêmes teintes que celles du Note20, où c'est surtout la version bronzée qui se distingue, au prix particulièrement abordable de 189 euros et ce, à partir du 21 août.

La montre intelligente de Samsung, la Watch, en est, elle, à sa version 3. Elle sera également proposée dans les mêmes finitions que les téléphones. L'impression est donc que Samsung espère que les gens achèteront l'ensemble, ce qui a quand même un prix! La Watch 3 sera dans les magasins dès le 21 août au prix de 429,99 euros pour la version de 41 mm et de 459,99 euros pour celle de 45 mm.

En plus des Note20 et Note20 Ultra, Samsung sortira aussi un nouveau modèle de sa tablette, la S7, qui sortira en deux versions: les S7 et S7+. La S7+ est un peu plus grande avec un écran à diagonale de 12,4 pouces, contre 11 pouces pour la S7. Les deux appareils tournent sur Android 10 et supportent la 5G, mais aussi les plus classiques wifi et LTE. Ils peuvent évidemment se connecter via le Dex, ce qui permet à Samsung de présenter son propre mini-écosystème.

Le ZFold 2 © Samsung

Mais aussi...

Point d'annonce de smartphone en 2020 sans un écran flexible. Le ZFold 2 est aussi le seul appareil de cet article que Data News n'a pas encore eu l'occasion de tâter. Il s'agit d'un appareil pliable double écran: un grand de 7,6 pouces en interne et un plus petit (6,2 pouces) à l'extérieur. Par rapport aux versions précédentes, celle-ci est devenue plus plate avec une marge réduite entre les deux 'côtés' une fois repliée. La charnière a également été renforcée, afin de rendre les gens plus confiants pour une utilisation quotidienne.

Le ZFold2 sera lancé le 1er septembre en précommande. Il se déclinera en noir et en bronze, mais aucune date n'a encore été communiquée pour ce qui est de sa commercialisation dans notre pays.

