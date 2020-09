Les propriétaires d'un smartphone ou d'une tablette Samsung ne pourront bientôt plus utiliser le service Cloud de l'entreprise. Ces jours-ci, les clients recevront un mail du géant technologique avec une ligne du temps relative au trajet d'interruption, ainsi que plus d'informations sur la migration vers OneDrive de Microsoft.

En bref: les utilisateurs de Samsung qui ne réagiront pas, perdront pas mal de données fin juin 2021. Plus concrètement, il s'agit du stockage de fichiers sur Cloud Drive et des photos synchronisées de la Gallery. En outre, tous les abonnements premium pour l'espace de stockage seront annulés et ce, dès le 1er avril 2021. Certains utilisateurs obtiendront certes une restitution en contrepartie.

Migrer ou télécharger

Les fonctions 'cloud' de Samsung migreront vers Microsoft OneDrive. Samsung tentera de rendre ce transfert de données aussi simple que possible grâce à un outil spécial. Quiconque ne souhaite pas être transféré vers OneDrive, aura la possibilité unique de télécharger ses fichiers vers un appareil mobile ou un ordinateur. Samsung prévient cependant que ces données pourront disparaître du nuage immédiatement après et ce, même si la date d'expiration officielle n'est pas encore atteinte.

Plusieurs autres fonctions de Samsung Cloud continueront par ailleurs d'exister. Pensons à la création de sauvegardes et à la restauration de contacts, agendas et notes par exemple.

