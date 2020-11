Samsung sort un moniteur intelligent. Un écran de PC qui peut être facilement connecté au smartphone, mais qui ressemble pas mal aussi à une TV connectée.

Avec ce Smart Monitor, Samsung cible tant le monde du travail, celui des études que celui des loisirs. Outre une utilisation 'ordinaire' en tant que moniteur, l'appareil est aussi équipé d'un Smart Hub, comparable à la plate-forme de TV intelligente de Samsung. A partir de là, il est possible d'interconnecter un smartphone Android ou un iPhone à l'écran via Tap View, App Casting ou AirPlay 2.

Pour une utilisation davantage professionnelle, l'écran supporte aussi Samsung Dex, ce qui permet de faire démarrer un environnement desktop à partir de certains téléphones Samsung et de profiter ainsi d'un plus grand écran. Office 365 est également incorporé par défaut, même s'il faut ici souscrire un abonnement.

L'appareil se décline en deux variantes: M7 et M5. Toutes deux disposent du wifi, de Bluetooth 4.2, d'une télécommande, de haut-parleurs, de connecteurs USB et d'un écran plat, donc non incurvé comme une grande partie des écrans de Samsung. Smart Monitor tourne sur Tizen 5.5 et bénéficie de la commande vocale. Le délai de réponse de l'écran n'a pas été révélé.

. © Samsung

La variante M7 offre une diagonale de 32 pouces et une résolution 4K (3.840 x 2.160 pixels), avec HDR10. Outre deux ports USB classiques, on trouve également un connecteur USB-C à capacité de recharge de 65W.

Le M5 se caractérise par une diagonale de 27 ou de 32 pouces et une résolution Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Il propose deux ports USB (pas d'USB-C).

Le M7 à écran 4K sera commercialisé à partir de fin janvier 2021 au prix de 399 euros. Le M5 (Full HD) reviendra, lui, à 249 euros (27 pouces) ou 289 euros (32 pouces). Ces deux modèles seront normalement mis en vente à partir de la dernière semaine de cette année.

Avec ce Smart Monitor, Samsung cible tant le monde du travail, celui des études que celui des loisirs. Outre une utilisation 'ordinaire' en tant que moniteur, l'appareil est aussi équipé d'un Smart Hub, comparable à la plate-forme de TV intelligente de Samsung. A partir de là, il est possible d'interconnecter un smartphone Android ou un iPhone à l'écran via Tap View, App Casting ou AirPlay 2.Pour une utilisation davantage professionnelle, l'écran supporte aussi Samsung Dex, ce qui permet de faire démarrer un environnement desktop à partir de certains téléphones Samsung et de profiter ainsi d'un plus grand écran. Office 365 est également incorporé par défaut, même s'il faut ici souscrire un abonnement.L'appareil se décline en deux variantes: M7 et M5. Toutes deux disposent du wifi, de Bluetooth 4.2, d'une télécommande, de haut-parleurs, de connecteurs USB et d'un écran plat, donc non incurvé comme une grande partie des écrans de Samsung. Smart Monitor tourne sur Tizen 5.5 et bénéficie de la commande vocale. Le délai de réponse de l'écran n'a pas été révélé.La variante M7 offre une diagonale de 32 pouces et une résolution 4K (3.840 x 2.160 pixels), avec HDR10. Outre deux ports USB classiques, on trouve également un connecteur USB-C à capacité de recharge de 65W.Le M5 se caractérise par une diagonale de 27 ou de 32 pouces et une résolution Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Il propose deux ports USB (pas d'USB-C).Le M7 à écran 4K sera commercialisé à partir de fin janvier 2021 au prix de 399 euros. Le M5 (Full HD) reviendra, lui, à 249 euros (27 pouces) ou 289 euros (32 pouces). Ces deux modèles seront normalement mis en vente à partir de la dernière semaine de cette année.