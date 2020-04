Samsung présente la Galaxy Tab S6 Lite. La tablette, qui sera commercialisée à partir du 30 avril, sera fournie avec un stylet S Pen rénové et aura un prix conseillé de 379 euros.

La Galaxy Tab S6 Lite est équipée d'un écran de 10,4 pouces (2.000 x 1.200 pixels) aux bords étroits et de One UI 2, à savoir la nouvelle interface de Samsung par-dessus Android 10, optimisée pour les affichages assez grands. La tablette est pilotée par deux processeurs quadri-coeur cadencés à 2,3 et à 1,7 GHz et intègre 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Cette dernière capacité peut être étendue jusqu'à 1 téraoctet au moyen d'une carte microSD.

Dessiner et écrire

Avec le stylet S Pen amélioré, l'utilisateur pourra, selon Samsung, dessiner et écrire de manière quelque peu plus précise qu'avant. Le gadget ne pèse que 7,03 grammes et possède une pointe de 0,7 mm. Il n'est plus nécessaire de le recharger.

Autres caractéristiques de la Tab S6 Lite: deux haut-parleurs d'AKG (avec son surround 3D Dolby Atmos), un appareil photo principal de 8 méga-pixels (f1.9) et un appareil à selfies de 5 MP (f2.0), un accu d'une capacité de 7.040 mAh et, évidemment, wifi et Bluetooth. Notons aussi que la tablette permet de téléphoner et d'envoyer/recevoir des messages et ce, même si votre smartphone se trouve dans une autre pièce.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera disponible à partir du 30 avril dans les teintes Oxford Gray et Angora Blue. La variante wifi sera vendue à partir de 379 euros, alors que le modèle avec LTE/4G reviendra à 439 euros minimum.

