Un appareil conçu pour les environnements extrêmes, voilà comment Samsung qualifie sa nouvelle Galaxy Tab Active3. La tablette est étanche, protégée contre la poussière et résiste sans problème à des chutes d'une hauteur d'un mètre et demi, selon le fabricant.

Le concept de cette robuste tablette repose sur celui de la Tab Active2, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité et de la sécurité des collaborateurs. C'est ainsi que l'écran tactile peut également être utilisé avec des gants, ce qui peut s'avérer pratique pour les premiers intervenants sur les lieux d'un accident par exemple.

Formation à distance

La Tab Active3 dispose d'un appareil photo principal de 13 méga-pixels, alors que l'appareil frontal de 5 méga-pixels se prête à merveille, selon Samsung, aux appels vidéo et aux visioconférences. L'appareil supporte également Google ARCore permettant l'utilisation de diverses applications de réalité augmentée, telles la formation à distance.

Au sujet des autres spécifications, on retiendra surtout le processeur Exynos 9810, la mémoire vive de 4 Go, la capacité de stockage de 128 Go, WiFi6 avec MIMO pour des connexions sans fil rapides. L'accu de la tablette, offrant 5.050 mAh, est du reste interchangeable, afin de permettre de poursuivre le travail en cours, même en l'absence d'une prise de courant à proximité.

Quasiment un PC à part entière

A noter aussi que la Tab Active3 est compatible avec Samsung DeX, une fonction de mise à niveau de certains appareils mobiles vers un PC quasiment à part entière, en y associant un plus grand écran, une souris et un clavier. Par ailleurs, il n'y a pas que la tablette proprement dite qui est protégée contre la poussière et étanche, puisque le stylet S Pen est aussi certifié IP68.

La Samsung Galaxy Tab Active3 n'est disponible qu'en Entreprise Edition. Son prix conseillé est de 490 euros.

