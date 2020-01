Le géant électronique Samsung vient d'annoncer le T7 Touch, un nouveau disque SSD portable externe. Les utilisateurs pourront y sécuriser leurs données grâce au lecteur d'empreintes digitales intégré.

Selon Samsung, le capteur d'empreintes digitales forme une couche de sécurité supplémentaire par-dessus la protection par mot de passe et le cryptage matériel 256 bits AES, dont le T7 Touch dispose déjà d'origine. Ce capteur s'accompagne aussi d'une Motion LED, à savoir un voyant bleu affichant l'état de l'appareil.

Grâce au connecteur USB 3.2 (de deuxième génération), le disque offre en principe les vitesses de transfert les plus élevées disponibles actuellement. Avec des vitesses de lecture et d'écriture théoriques jusqu'à respectivement 1.050 Mo/s et 1.000 Mo/s, le T7 Touch serait, selon Samsung, quelque deux fois plus véloce que son prédécesseur, le T5, et quasiment dix fois plus rapide qu'un disque dur externe classique.

Le T7 Touch, logé dans un boîtier en aluminium noir ou argenté, sera disponible à partir du mois de février en trois formats: 500 Go, 1 To et 2 To. Il convient pour Windows, macOS et Android et est fourni avec un câble USB Type-C-vers-C et un câble USB Type-C-vers-A. Les prix conseillés varieront de 169,99 à 459,99 euros.

