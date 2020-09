Le géant technologique Samsung a choisi le 1er septembre pour dévoiler le Galaxy Z Fold2, son nouveau smartphone pliable. Les principales innovations par rapport à son prédécesseur sont le Cover Screen plus grand, le design plus svelte et - comme le clame Samsung - une meilleure expérience d'utilisation.

Tout comme son prédécesseur, le Z Fold2 dispose d'un grand écran Flex interne pliable (à diagonale de 7,6 pouces) et de ce qu'on appelle un Cover Screen en façade. Cet affichage Super Amoled quasiment sans bord est avec ses 6,2 pouces nettement plus grand que l'écran de 4,6 pouces du Z Fold original. Selon Samsung, il faut par conséquent moins souvent ouvrir ce nouveau smartphone, comme par exemple si on veut simplement vite contrôler ses mails ou rechercher rapidement quelque chose.

Des appareils photo en pagaille!

L'écran interne et pliable est devenu un peu plus grand (7,6 contre 7,3 pouces) et peut être placé selon différents angles grâce à la charnière Hideaway, tout comme dans le cas d'un ordinateur portable. Ce Z Fold2 ne manque vraiment pas d'appareils photo. Il en dispose en effet d'un en 'cover' et d'un autre en façade de 10 méga-pixels (f2.2), mais le bloc optique principal se situe à l'arrière avec un triple objectif se composant d'un ultra-grand angle de 12 MP (f2.2), d'un grand angle de 12 MP (f1.8) et d'un modèle télé-photo de 12 MP (f2.4) à zoom optique.

Samsung a également amélioré la qualité des haut-parleurs stéréo, tout en prévoyant évidemment le support des réseaux 5G et en intégrant une batterie de 4.500 mAh avec Super Fast Charging. Ajoutons à cela une mémoire RAM de 12 Go et une capacité de stockage interne de 256 Go.

Le nouveau smartphone sera disponible à partir du 18 septembre dans les teintes Mystic Black et Mystic Bronze au prix conseillé de 1.999 euros.

