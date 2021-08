Galaxy Z Fold3 et Z Flip3: tels sont les appellations des tout nouveaux modèles de la gamme des smartphones pliables de Samsung. Le premier se plie dans le sens de la largeur, et l'autre dans celui de la longueur. Tous deux sont équipés de la connectivité 5G rapide.

Commençons par le Fold3: lorsqu'il est ouvert, il dispose d'un écran Infinity Flex de 7,6 pouces et d'un appareil photo 'under-display' comme cela s'appelle en jargon. Selon Samsung, l'image sur ce nouvel appareil est 29 pour cent plus nette, tout en consommant moins d'énergie. Tant l'écran principal que l'écran 'cover' (de 6,2 pouces) offrent une vitesse de rafraîchissement de 120Hz.

Le Z Fold3. © Samsung

Avec un stylet S

L'appareil est équipé d'un système à trois appareils photo se composant d'un modèle ultralarge de 12 MP, d'un objectif grand angle de 12 MP et d'un zoom de même résolution. La capacité de l'accu est de 4.400mAh.

Pour la première fois, un stylet S fait partie d'un téléphone pliable du fabricant sud-coréen. Il vous permettra par exemple de réaliser aisément des dessins sur l'écran principal durant une visioconférence ou de cocher votre check-list, tout en parcourant vos courriels. Le Fold3 se décline dans les teintes Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver. Prix conseillés: à partir de 1.799 euros pour la version à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Facteur de forme inversé

Le Galaxy Z Flip3 se caractérise, lui, par un facteur de forme inversé: l'appareil se plie à la verticale. Son écran principal a une diagonale de 6,7 pouces et en façade, l'appareil offre un plus petit affichage Super AMOLED d'1,9 pouce. On y trouve des éléments comme l'heure et les principales notifications, même lorsque le téléphone est replié.

Le Z Flip3. © Samsung

Le Flip3 embarque deux appareils photo (ultra-grand angle et grand angle de 12 méga-pixels), un accu de 3.300mAh et - avec 8 Mo de RAM - un peu moins de mémoire que le Galaxy Z Fold3. Cela se traduit finalement par un prix de base de 1.049 euros plus abordable que les quasiment 1.800 euros qu'il faut débourser pour l'autre modèle. Le Flip3 se décline en teintes Cream, Green, Lavender et Phantom Black.

200.000 fois pliable

Avec les premiers smartphones pliables, on eut droit à quelques problèmes, mais la technologie est devenue aujourd'hui nettement plus mature. C'est ainsi que suite aux tests effectués par Bureau Veritas par exemple, il apparaît qu'il est possible sans problème d'ouvrir et de refermer 200.000 fois les deux nouveaux appareils de Samsung. Ils se caractérisent aussi et pour la première fois par la norme d'étanchéité IPX8, alors que le Corning Gorilla Glass Victus est garant de la protection contre les griffures et les chutes.

Commençons par le Fold3: lorsqu'il est ouvert, il dispose d'un écran Infinity Flex de 7,6 pouces et d'un appareil photo 'under-display' comme cela s'appelle en jargon. Selon Samsung, l'image sur ce nouvel appareil est 29 pour cent plus nette, tout en consommant moins d'énergie. Tant l'écran principal que l'écran 'cover' (de 6,2 pouces) offrent une vitesse de rafraîchissement de 120Hz.L'appareil est équipé d'un système à trois appareils photo se composant d'un modèle ultralarge de 12 MP, d'un objectif grand angle de 12 MP et d'un zoom de même résolution. La capacité de l'accu est de 4.400mAh.Pour la première fois, un stylet S fait partie d'un téléphone pliable du fabricant sud-coréen. Il vous permettra par exemple de réaliser aisément des dessins sur l'écran principal durant une visioconférence ou de cocher votre check-list, tout en parcourant vos courriels. Le Fold3 se décline dans les teintes Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver. Prix conseillés: à partir de 1.799 euros pour la version à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.Le Galaxy Z Flip3 se caractérise, lui, par un facteur de forme inversé: l'appareil se plie à la verticale. Son écran principal a une diagonale de 6,7 pouces et en façade, l'appareil offre un plus petit affichage Super AMOLED d'1,9 pouce. On y trouve des éléments comme l'heure et les principales notifications, même lorsque le téléphone est replié.Le Flip3 embarque deux appareils photo (ultra-grand angle et grand angle de 12 méga-pixels), un accu de 3.300mAh et - avec 8 Mo de RAM - un peu moins de mémoire que le Galaxy Z Fold3. Cela se traduit finalement par un prix de base de 1.049 euros plus abordable que les quasiment 1.800 euros qu'il faut débourser pour l'autre modèle. Le Flip3 se décline en teintes Cream, Green, Lavender et Phantom Black.Avec les premiers smartphones pliables, on eut droit à quelques problèmes, mais la technologie est devenue aujourd'hui nettement plus mature. C'est ainsi que suite aux tests effectués par Bureau Veritas par exemple, il apparaît qu'il est possible sans problème d'ouvrir et de refermer 200.000 fois les deux nouveaux appareils de Samsung. Ils se caractérisent aussi et pour la première fois par la norme d'étanchéité IPX8, alors que le Corning Gorilla Glass Victus est garant de la protection contre les griffures et les chutes.