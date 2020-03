Bonne nouvelle pour les propriétaires d'un Samsung Galaxy S10 ou Note10: par le biais d'une mise à jour logicielle que le géant technologique sud-coréen déploiera prochainement, ces appareils disposeront aussi de quelques fonctions qui n'étaient jusqu'à présent réservées qu'au tout nouveau Galaxy S20.

La fonction principale qui sera ajoutée par la mise à jour, est sans aucun doute Single Take. L'utilisateur pourra ainsi d'une simple pression sur un bouton réaliser un petit film de trois à dix secondes, à partir duquel, via AI, dix photos et quatre vidéos seront distillées. Selon Samsung, cela facilitera sensiblement la sélection de la meilleure prise de vue.

La mise à jour améliorera également le Night Mode (S10) et ajoutera tant sur le S10 que sur le Note10 la fonction Night Hyperlapse, destinée à réaliser de meilleurs accélérés même en présence de piètres conditions lumineuses. Autre nouveauté: le Pro Mode pour vidéos, afin de permettre à l'utilisateur d'ajuster manuellement la valeur ISO, l'éclairage et d'autres réglages.

Enfin, les Samsung Galaxy S10 et Note10 disposeront de Quick Share et de Music Share. La première fonction montre qui, parmi vos contacts, se trouve dans les environs pour vous permettre ensuite d'échanger facilement des photos, vidéos et d'autres fichiers (encore) plus volumineux. Quant à Music Share, elle permet d'écouter de la musique sur l'appareil de quelqu'un d'autre, sans qu'il faille d'abord interrompre la connexion avec le haut-parleur Bluetooth.

Chez Samsung, on déclare que la mise à jour logicielle sera déployée dans le courant des prochaines semaines.

