L'année dernière, les vendeurs de puces se sont particulièrement distingués. Une économie croissante et une pénurie de puces ont fait en sorte que les fabricants de semi-conducteurs ont conjointement et pour la première fois enregistré plus d'un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires.

En 2021, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 583,5 milliards de dollars, en progression de 25,1 pour cent par rapport à 2020. Voilà ce qu'a déterminé le cabinet d'analystes Gartner qui fait observer que c'est la première fois que le cap du demi-milliard de dollars a été dépassé.

Comme causes, l'analyste de marché cite la reprise économique et la pénurie de puces. Il en est résulté une forte demande, une hausse du prix moyen des puces et donc une progression du chiffre d'affaires. Mais il convient de noter également la croissance du chiffre d'affaires sur les puces 5G de 250 à 555 millions de dollars.

Le principal vendeur de puces s'appelle Samsung Electronics, qui évince ainsi Intel. La firme tira quasiment 76 milliards de dollars de chiffre d'affaires de ses semi-conducteurs, ce qui a représenté une part de marché de 13 pour cent et une croissance de 31,6 pour cent. Intel occupe la deuxième place avec 73,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 12,5 pour cent de part de marché. L'entreprise est toutefois avec 0,5 pour cent de progression celle qui a crû le plus lentement dans le top dix.

Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2021 (Millions of US Dollars)

2021 Rank 2020 Rank Vendor 2021 Revenue 2021 Market Share (%) 2020 Revenue 2020-2021 Growth (%) 1 2 Samsung Electronics 75,950 13.0 57,729 31.6 2 1 Intel 73,100 12.5 72,759 0.5 3 3 SK Hynix 36,326 6.2 25,854 40.5 4 4 Micron Technology 28,449 4.9 22,037 29.1 5 5 Qualcomm 26,856 4.6 17,632 52.3 6 6 Broadcom 18,749 3.2 15,754 19.0 7 8 MediaTek 17,452 3.0 10,988 58.8 8 7 Texas Instruments 16,902 2.9 13,619 24.1 9 10 NVIDIA 16,256 2.8 10,643 52.7 10 14 AMD 15,893 2.7 9,665 64.4 Others (outside top 10) 257,544 44.1 209,557 22.9 Total semiconductor 583,477 100.0 466,237 25.1

Source: Gartner (January 2022)

Les autres acteurs sont nettement plus modestes, mais on observe des glissements de rapports de force. C'est ainsi qu'AMD est passée de la 14ème place à la 10ème et a enregistré une augmentation de 64,4 pour cent de son chiffre d'affaires sur les puces. Par souci de clarté, le classement établi par Gartner concerne les vendeurs de puces, pas les fabricants. Voilà qui explique que des acteurs comme TSMC, chez qui AMD notamment fait produire ses puces, ne figure pas sur cette liste.

En 2021, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 583,5 milliards de dollars, en progression de 25,1 pour cent par rapport à 2020. Voilà ce qu'a déterminé le cabinet d'analystes Gartner qui fait observer que c'est la première fois que le cap du demi-milliard de dollars a été dépassé.Comme causes, l'analyste de marché cite la reprise économique et la pénurie de puces. Il en est résulté une forte demande, une hausse du prix moyen des puces et donc une progression du chiffre d'affaires. Mais il convient de noter également la croissance du chiffre d'affaires sur les puces 5G de 250 à 555 millions de dollars.Le principal vendeur de puces s'appelle Samsung Electronics, qui évince ainsi Intel. La firme tira quasiment 76 milliards de dollars de chiffre d'affaires de ses semi-conducteurs, ce qui a représenté une part de marché de 13 pour cent et une croissance de 31,6 pour cent. Intel occupe la deuxième place avec 73,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 12,5 pour cent de part de marché. L'entreprise est toutefois avec 0,5 pour cent de progression celle qui a crû le plus lentement dans le top dix.Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2021 (Millions of US Dollars)Source: Gartner (January 2022)Les autres acteurs sont nettement plus modestes, mais on observe des glissements de rapports de force. C'est ainsi qu'AMD est passée de la 14ème place à la 10ème et a enregistré une augmentation de 64,4 pour cent de son chiffre d'affaires sur les puces. Par souci de clarté, le classement établi par Gartner concerne les vendeurs de puces, pas les fabricants. Voilà qui explique que des acteurs comme TSMC, chez qui AMD notamment fait produire ses puces, ne figure pas sur cette liste.