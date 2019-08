Si l'on s'en réfère à une demande de brevet approuvée, Samsung réfléchirait à un téléphone équipé de trois écrans susceptibles de s'ouvrir en éventail.

La demande de brevet avait été introduite en août de l'année dernière déjà. En mars, elle a été agréée, puis publiée le 11 juin, pour être découverte ensuite par Let's Go Digital, qui l'a mise entièrement en ligne.

La demande porte sur un smartphone au look plutôt standard avec une base incurvée. En bas, on trouve encore deux autres écrans qui peuvent être ouverts vers la gauche ou vers la droite. Let's Go Digital évoque aussi une barre métallique à la base pour maintenir les trois écrans en place les uns à côté des autres.

Le fait que Samsung ait introduit une demande de brevet, ne signifie pas pour autant qu'elle prépare un appareil commercial. Dans ce genre de cas, il s'agit en effet souvent de concepts se trouvant dans une phase précoce, mais pour lesquels des fabricants sollicitent un brevet, en vue de les finaliser dans les années suivantes.

Au printemps de cette année, Samsung annonçait son premier smartphone pliable, même si le lancement de l'appareil a été postposé jusqu'en septembre en raison de problèmes techniques. A ce propos, l'entreprise a déjà annoncé réfléchir à différentes formes de smartphones pliables.