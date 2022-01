Au cours des trois derniers mois, Samsung Electronics a réalisé un bénéfice d'exploitation de 13,8 billions de wons (10,1 milliards d'euros), ce qui représente le meilleur trimestre de l'histoire du géant technologique sud-coréen.

Le bénéfice est ainsi de 52,5 pour cent supérieur à celui de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a aussi battu un record avec 76 billions de wons (55,8 milliards d'euros), en hausse de 23,5 pour cent par rapport à l'année précédente. Voilà ce que révèle Samsung dans le cadre d'une prévision des résultats complets plus tard ce mois-ci. Par souci de clarté, il ne s'agit ici que de Samsung Electronics et pas des activités industrielles, d'assurance ou de construction du groupe Samsung.

Les activités 'puces' et une forte demande de puces mémoires entre autres ont solidement alimenté le tiroir-caisse chez Samsung, mais la vente de smartphones pliables aurait elle aussi contribué au succès.

En même temps que les chiffres provisoires du quatrième trimestre, on connaît aussi le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. En 2021, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 279 billions de wons et un bénéfice d'exploitation de 51,57 billions de wons. C'est 43,3 pour cent de plus qu'en 2020, mais mieux aussi que lors de la précédente année record de 2018.

Le bénéfice est ainsi de 52,5 pour cent supérieur à celui de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a aussi battu un record avec 76 billions de wons (55,8 milliards d'euros), en hausse de 23,5 pour cent par rapport à l'année précédente. Voilà ce que révèle Samsung dans le cadre d'une prévision des résultats complets plus tard ce mois-ci. Par souci de clarté, il ne s'agit ici que de Samsung Electronics et pas des activités industrielles, d'assurance ou de construction du groupe Samsung.Les activités 'puces' et une forte demande de puces mémoires entre autres ont solidement alimenté le tiroir-caisse chez Samsung, mais la vente de smartphones pliables aurait elle aussi contribué au succès.En même temps que les chiffres provisoires du quatrième trimestre, on connaît aussi le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. En 2021, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 279 billions de wons et un bénéfice d'exploitation de 51,57 billions de wons. C'est 43,3 pour cent de plus qu'en 2020, mais mieux aussi que lors de la précédente année record de 2018.