Samsung va sortir deux nouveaux appareils sur le marché néerlandais. Il s'agit des smartphones Galaxy S10 Lite et Galaxy Note10 Lite, tous deux équipés d'un grand écran de 6,7 pouces.

Ces appareils sortiront sur le marché durant la semaine du 27 janvier. Le S10 Lite coûtera 649 euros et le Note10 Lite 599 euros.

Samsung Galaxy Note 10 Lite © Samsung

Les deux appareils offrent ce qu'on appelle un Infinity-O Display, à savoir un écran qui recouvre toute la partie avant. A l'arrière, on trouve trois appareils photo. Sous le capot moteur, ils incorporent 128 Go d'espace de stockage. Ils tournent sur Android 10.0, la toute nouvelle version du système d'exploitation de Google et intègrent une batterie de 4.500 mAh.

Samsung Galaxy S10 Lite © Samsung

La principale différence entre les deux modèles réside dans le fait que le Note 10 Lite dispose d'un stylet, d'un téléobjectif de 12 méga-pixels et de 6 Go de RAM. Le S10 Lite possède en lieu et place un macro-objectif de 5 méga-pixels, mais 8 Go de RAM.