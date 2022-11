La jeune pousse limbourgeoise Salesnudge, spécialisée en aperçus CRM, recueille 500.000 euros pour poursuivre sa croissance. Pour son fondateur Tom Pennings, il s'agit de sa troisième aventure entrepreneuriale.

Salesnudge récolte l'argent sous la forme d'un prêt chez LRM, d'un subside chez VLAIO et d'un autre prêt chez BNP Paribas Fortis. A l'initiative de Salesnudge, on trouve Tom Pennings, qui travailla des années durant dans la Silicon Valley et à Singapour et qui fonda précédemment déjà Onsophic notamment. Salesnudge se situe dans le Corda Campus limbourgeois et cible pour la première fois le marché des PME.

L'entreprise se focalise sur un logiciel permettant de tirer des aperçus des données CRM brutes. Pendant la crise du corona, Pennings a constaté que tirer des conclusions de ce genre de données s'avère parfois compliqué et fastidieux. Salesnudge les transforme dès lors en tableaux de bord et en actions concrètes.

Aujourd'hui, le logiciel de Salesnudge s'intègre déjà à Teamleader, et l'objectif est de le combiner bientôt aussi à Pipedrive. En outre, Pennings entend engager l'année prochaine six collaborateurs supplémentaires pour croître davantage encore.

