Salesforce lancera en septembre son propre service de streaming destiné à un public professionnel.

C'est sous l'appellation Salesforce+ que le spécialiste CRM introduira son propre canal de média en ligne, qui sera disponible dans le monde entier. Le lancement formel aura lieu durant la conférence Dreamforce.

Salesforce produira son propre contenu, dont notamment des émissions en direct et des podcasts. On y trouvera aussi des programmes faisant la part belle par exemple à des acteurs de marketing d'IBM, de Levi's et de GoFundMe, ou à des CEO de Coca-Cola, PayPal et Ford entre autres, qui viendront raconter leur cheminement personnel.

Et l'entreprise d'ajouter qu'il s'agira d'un service payant ou gratuit. Les utilisateurs pourront procéder à un filtrage par sujet ou par secteur abordé dans le contenu.

