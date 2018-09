Salesforce va collaborer plus étroitement avec Apple

La partie le plus visible de ce nouvel accord de collaboration est sans aucun doute l'appli iOS 'native' de Salesforce. Cette appli mobile va subir des changements et sera équipée de nouvelles fonctions d'Apple, telles Siri Shortcuts, Face ID et Business Chat. De plus, il y aura aussi une appli Trailhead Mobile pour iOS. Salesforce et Apple s'engagent en outre à développer également des applis spécifiques pour l'industrie.

Pour stimuler cette évolution, les deux acteurs tablent sur un Mobile SDK optimalisé pour Swift: le langage de programmation d'Apple. Avec ce Software Development Kit, les développeurs pourront créer des applis pour l'Apple iPad et l'iPhone, compatibles avec la Salesforce Lightning Platform. En faisant cette annonce, Salesforce se positionne parmi d'autres acteurs IT en vue qui, au cours des dernières années, ont eux aussi annoncé une collaboration plus intensive avec Apple, tout spécifiquement axée sur le marché professionnel. Avec Cisco, IBM et SAP par exemple, Apple a ainsi déjà conclu des accords de collaboration similaires.

Ce n'est pas un hasard si cette annonce est faite aujourd'hui. Cette semaine a en effet lieu à San Francisco la conférence annuelle Dreamforce de Salesforce. Il s'agit là de la principale conférence technologique dans la Silicon Valley. L'année dernière, l'événement avait attiré 170.000 visiteurs en tout. Cette année encore, Data News y est présent pour vous relater tout ce qui s'y passe.