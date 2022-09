Le spécialiste CRM Salesforce a nommé Bob Vanstraelen à la fonction d'Executive Vice President et CEO de Salesforce Northern Europe. Vanstraelen prend ainsi la direction d'une zone en croissance rapide de l'entreprise, qui se compose de huit pays: le Benelux, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.

Bob Vanstraelen travaille chez Salesforce depuis septembre 2009. Il a déjà assumé différentes fonctions au sein de l'entreprise CRM. Avant de devenir EVP et CEO, il était Chief Operating Officer et Deputy Manager Northern Europe.

Vanstraelen a accompli un Master en Commercial Engineering & Finance à la KU Leuven. Avant d'être actif chez Salesforce, il occupa chez CA Technologies et chez SAS diverses fonctions dans la vente et la prévente.

